Liverpool in Europa League. Klopp: "Il mercato non dovrebbe esserne influenzato"

© foto di www.imagephotoagency.it

Jurgen Klopp è intervenuto in conferenza stampa per l'ultima partita stagionale del Liverpool, nell'inutile sfida contro il Southampton. Col successo di ieri sera del Manchester United, i reds ufficialmente dicono addio alla Champions League. Quanto influirà sul mercato? "Non penso che influirà ma non si può mai sapere. Migliore è il giocatore, minore è la voglia del club di lasciarlo andare. Ma siamo ad ogni modo preparati". Sono già ufficiali gli addii di Roberto Firmino, Oxlade-Chamberlain, Keita e Milner per fine contratto.