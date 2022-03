Liverpool, Klopp: "Di Salah abbiamo già parlato e non avrei dovuto farlo"

© foto di www.imagephotoagency.it

Jurgen Klopp, tecnico del Liverpool, si è così espresso in conferenza stampa pre Arsenal sul futuro di Salah: "Ne abbiamo già parlato e non avrei dovuto farlo. L'ultima cosa che vorrei fare in conferenza è creare titoli per i giornali. Credo solo che la situazione sia come dovrebbe essere al momento: ci sono contatti tra le parti, per il resto vedremo. Il City? Dobbiamo fare in modo di dargli fastidio, ma mi sembra improbabile vincere tutte le prossime 10 gare. Ci proveremo".