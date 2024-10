Liverpool, Mac Allister: "Un orgoglio aver giocato in Italia contro il Milan"

Il centrocampista del Liverpool, Alexis Mac Allister ha parlato a Sky Sport alla vigilia della sfida che i Reds giocheranno ad Anfield contro il Bologna di Vincenzo Italiano per la seconda giornata della nuova Champions League. Queste le considerazioni del centrocampista argentino sul calcio italiano, che ha voluto anche riservare una battuta sul Milan affrontato a San Siro nel primo turno.

Le sue origine sono in Molise. E' mai andato a fondo per conoscere meglio il suo legame con l'Italia?

"Non molto. Ho il passaporto italiano, questo sì. Ho giocato per la prima volta contro un'italiana contro il Milan, la cultura italiana è simile a quella argentina. Per me è un orgoglio comunque la storia italiana e aver giocato contro un club come quello rossonero".