Liverpool-Milan, l'aneddoto che lega le due tifoserie

Domani le tifoserie di Liverpool e Milan si troveranno di fronte per la prima volta dopo la finale di Atene del 2007 (ad Anfield, però, non ci sarà la Curva Sud). Il quotidiano Tuttosport riporta un aneddoto legato proprio ai tifosi delle due squadre. Il 15 aprile 1989, una vera e propria tragedia - avvenuta allo stadio Hillsborough di Sheffield in occasione della semifinale di Fa Cup tra Liverpool e Nottingham Forrest - causò la morte di 96 persone. Quattro giorni dopo, durante Milan-Real Madrid, ci fu un momento di raccoglimento con la Sud milanista che intonò "You’ll never walk alone". Un gesto che venne apprezzato molto dai supporters dei Reds.