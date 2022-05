Liverpool, Salah: "Di sicuro resterò nella prossima stagione"

MilanNews.it

Mohamed Salah, attaccante del Liverpool, si è così espresso all'Open Media Day in vista della finale di Champions League sul suo futuro: "Non penso al contratto in questo momento, non voglio essere egoista. Ora conta la squadra; questa è una settimana davvero importante per noi e sono concentrato solo sulla squadra. Voglio vincere ancora la Champions League, voglio vedere Henderson che solleva la Coppa e poi me la consegna. Non voglio parlare di contratto, ci sarà tempo ma di sicuro resterò nella prossima stagione".

Rivincita per il 2018: "È stato il momento peggiore della mia carriera. Giocare una finale e 30 minuti dopo infortunarmi... Poi sono andato in ospedale, abbiamo perso così... Sono molto motivato dopo quello che è successo qualche anno fa. E anche motivato da quello che è successo domenica. Chi la decide? Spero io".