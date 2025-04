Lizarazu critica De Zerbi: "Non so quanto possa aiutare la sua attitudine molto sanguigna"

Ha fatto molto discutere in Francia l'attitudine di Roberto De Zerbi, in aperta polemica con i suoi giocatori dopo una serie di tre sconfitte consecutive in Ligue 1. Il tecnico ha deciso di attuare una gestione più rigida nei confronti del suo gruppo, vivendo una settimana di tensione. E stamane, il commentatore di Téléfoot Bixente Lizarazu ha espresso un giudizio sull'atteggiamento del tecnico italiano."Mi piace De Zerbi, ma è certo che la sua attitudine, molto sanguigna, nel contesto attuale, non so quanto possa aiutare," ha dichiarato l'ex difensore del Bayern Monaco.

"Già dopo la sconfitta ad Auxerre (0-3), c'era stata la questione con Longoria, che aveva perso la calma. Il Marsiglia, questa domenica contro il Tolosa può fare un ottimo risultato, ma serve un po' di sangue freddo e calma. E non credo sia utile aggiungere ulteriore tensione. Ha bisogno di scuotere alcuni giocatori? Sì. Ma bisogna fare attenzione a non perdere la squadra".

Le parole di Lizarazu mettono in evidenza come, in un momento delicato per il Marsiglia, l'approccio passionale di De Zerbi possa rappresentare un'arma a doppio taglio, con il rischio di alienare una parte dello spogliatoio nonostante la necessità di una reazione dopo i recenti risultati negativi.