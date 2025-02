Lo Monaco: "Milan e Fiorentina hanno fatto il mercato migliore"

“Mercato? Al Napoli incide il suo allenatore che è stato chiaro: prendere tanto per prendere non ha senso. Una volta che non hanno potuto prendere Garnacho e Adeyemi hanno evitato di muoversi. Dietro poi recupera m Buongiorno. Il mercato di riparazione è tale per colmare le lacune. Il Napoli che lacune doveva colmare?”. Così a TuttoMercatoWeb.com Pietro Lo Monaco.

Beh, non è stato sostituito Kvaratskhelia…

“Il suo rendimento è stato impalpabile. Non ha perso niente. Il giocatore non ha reso per come ci ha abituati. Stiamo parlando di una squadra che è prima in classifica”.

Come va letta la sconfitta dell’Inter contro la Fiorentina?

“Quella partita dice che tutti possono perdere contro tutti. La Fiorentina non è certo l’ultima arrivata. Anzi. Può battere chiunque. L’organico è di spessore e insieme al Milan ha fatto il mercato migliore”.

Chi poteva fare di più sul mercato?

“Mi aspettavo che il Napoli riuscisse a prendere Garnacho”.