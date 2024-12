Lo score stagionale di Theo Hernandez: tante esclusioni

La stagione di Theo Hernandez deve ancora decollare. Ci sono state un paio di prestazioni positive subito dopo l'inizio di stagione a rilento, ma sono state un fuoco di paglia a cui non è stato dato seguito. A livello fisico e mentale è un calciatore che il Milan ha la necessità di recuperare assolutamente. Al momento il francese è reduce da due panchine consecutive in Serie A e in generale sono già state quattro le esclusioni dall'inizio in questa stagione, un numero per lui elevatissimo.

In totale con il Milan ha giocato 19 partite di cui 16 da titolare e 3 entrando dalla panchina: in rosa anche per la gara contro il Genoa in cui però non ha fatto il suo ingresso in campo. Ha segnato 2 gol, contro Venezia e Lecce; messo a referto 2 assist sempre contro il Lecce e contro la Fiorentina. Con la maglia della Nazionale, in Nations League, Theo ha giocato da titolare 3 partite su 6, mettendo a segno un assist nella trasferta contro Israele. Nelle altre tre gare è rimasto seduto in panchina.