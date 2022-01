Lo Scudetto passa dal mercato? Pioli: "Dobbiamo rispondere sul campo"

"Lo scudetto dipenderà dal mercato? Noi dobbiamo rispondere sul campo, credendo nelle nostre qualità e fiducia nei nostri mezzi". Stefano Pioli ha le idee ben chiare sul mercato del Milan e sul percorso che i rossoneri dovranno intraprendere nel girone di ritorno, a partire dal match di domani contro lo Spezia.

La squadra non deve pensare allo Scudetto, anche perché non sarà un periodo decisivo, come ribadito dal tecnico in conferenza stampa: "La prossima partita è la più importante, ma non credo che sarà un mese decisivo per lo Scudetto. Comunque, noi non facciamo la corsa su nessuno. Vogliamo essere protagonisti ogni partita giocando il nostro calcio".