Locatelli (Pres. CSS): "Senza le misure prese ci sarebbero stati numeri più drammatici"

Il presidente del Consiglio superiore di sanità Franco Locatelli, intervenuto a "Mezz'ora in più" su Rai 3 ha parlato in merito all'emergenza Coronavirus: "Non siamo ancora fuori dalla tempesta epidemica, è fondamentale il comportamento individuale. Fortunatamente da due-tre settimane la riduzione del numero dei contagi è incoraggiante. E' il risultato di uno sforzo formidabile. Senza le misure prese, sarebbero stati ben più elevati e drammatici i numeri di contagi e decessi".