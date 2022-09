Lodetti: "Rocco e Pioli? Sul campo lo stile è diverso ma il calcio è cambiato"

MilanNews.it

Giovanni Lodetti, ex giocatore rossonero del Milan di Nereo Rocco, ha parlato di Stefano Pioli alla Gazzetta dello Sport, a margine del riconoscimento consegnato all'attuale allenatore del Diavolo intitolato al Paròn. Queste le dichiarazioni di Lodetti su delle differenze tra i due allenatori: "Sul campo lo stile è diverso, ma è il calcio a essere cambiato. Ai tempi correvamo io, Trapattoni e l’altra mezzala. Ora corrono tutti, anche se magari non sanno dove vanno. In generale, da noi il vero allenatore era Marino Bergamasco. Rocco creava un nucleo di giocatori e li gestiva. Nel calcio puoi ottenere risultati con le buone maniere; se usi le cattive, i risultati arrivano, ma poi rompi".