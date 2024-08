Loftus: "A Milano realizzi quanta passione c'è per il calcio. Mi sono adattato rapidamente"

Il Milan sta concludendo la sua seconda tournée estiva consecutiva negli Stati Uniti. Quest'anno i rossoneri sono stati di base a New York e hanno sfidato in amichevole il Manchester City e il Real Madrid (questi ultimi a Chicago): ora manca solo l'ultimo test, il 6 agosto a Baltimora contro il Barcellona. Direttamente dal ritiro della Pingry High School è intervenuto ai microfoni della Gazzetta dello Sport il centrocampista inglese Ruben Loftus-Cheek che si appresta a vivere la sua seconda stagione con il rossonero addosso.

Le dichiarazioni di Loftus-Cheek a un anno dal suo arrivo in rossonero: "Nella vita a me piace andare con il flusso, senza forzare. Voglio stare nel mondo. All’inizio mi sono concentrato solo sul calcio, ora ho capito di più di voi. A Milano realizzi quanta passione c’è per il calcio, mentre a Londra è diverso: lì c’è più libertà di uscire senza essere riconosciuto. Mi piacciono gli edifici di Milano. Vivo vicino al Duomo e in città c’è un senso di storia che si respira subito. Sono arrivato da solo, un po’ mi mancano la famiglia e il mio cane, un dobermann che ho lasciato con mia mamma. Non li vedo molto…Ho cambiato nazione ma mi sono adattato rapidamente. Conoscevo Fik e Oli: Tomori e Giroud mi hanno dato una grande mano. Io poi sono abituato ai cambiamenti, in campo ho giocato ovunque…"