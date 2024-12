Loftus-Cheek a MTV: "Quella di stasera è una buona opportunità per giocare bene e tornare a vincere"

Nel pre partita di Milan-Stella Rossa, Ruben Loftus-Cheek è stato intervistato dai microfoni di Milan TV.

In palio tre punti importanti questa sera, come ti senti?

"Ci sentiamo bene. Abbiamo un buon rendimento in Champions League, nonostante il risultato nell'ultima di campionato non sia stato dei migliori. Quella di stasera è una buona opportunità per giocare bene e tornare a vincere ed ottenere una buona posizione in Champions League".

Sulla visita di Thiago Silva a Milanello

"È stato bello vederlo, abbiamo giocato qualche anno insieme al Chelsea. Mi ha fatto capire come un leader si comporta. È un giocatore fantastico, un leader fantastico. Lui ha giocato al Chelsea quando aveva 36, 37 anni, è stato un grande esempio. Quindi spero che oggi possiamo giocare bene e vincere per lui, che è allo stadio".

Di cosa c'è bisogno oggi per vincere contro la Stella Rossa?

"Penso che tutti i club che vengono a giocare a San Siro contro il Milan ambisce di batterci. Siamo pronti per questo ma penso che con la forma che abbiamo in Champions League ci aspettiamo di vincere. Nessuno dubbio".