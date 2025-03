Loftus-Cheek, destino crudele: a dicembre l'ultima da titolare, oggi sarebbe dovuto partire dal 1'

vedi letture

Incredibile sfortuna per Ruben Loftus-Cheek che salterà la partita contro il Napoli in programma questa sera alle 20.45. Come appreso dalla redazione di MilanNews.it, durante il ritiro della squadra a Napoli, Ruben Loftus-Cheek ha avvertito forti dolori addominali che hanno necessitato un ricovero per approfondimenti clinici. Gli esami hanno evidenziato un’appendicite acuta. Nella giornata di oggi Ruben è stato sottoposto ad intervento chirurgico di appendicectomia in via laparoscopica, per appendicite acuta ascessualizzata. Intervento che è perfettamente riuscito.

A dicembre l'ultima da titolare

Uno scherzo del destino, crudele con il centrocampista inglese del Milan. Il 3 dicembre l'ultima partita da titolare (Milan-Sassuolo di Coppa Italia). Oggi sarebbe dovuto tornare titolare a Napoli. Una sfortuna davvero incredibile per Ruben.

LA SQUADRA ARBITRALE DI NAPOLI-MILAN

Arbitro: Sozza

Assistenti: Giallatini - Colarossi

IV uomo: Marchetti

VAR: Meraviglia

AVAR: Di Paolo

DOVE VEDERE NAPOLI-MILAN

Data: domenica 30 marzo 2025

Ora: 20.45

Stadio: Diego Armando Maradona

Diretta TV: DAZN, Zona DAZN

Web: MilanNews.it