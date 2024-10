Loftus-Cheek titolare, l'inglese a Sky: "Questa sera giocherò non così alto a centrocampo"

Ruben Loftus-Cheek è intervenuto ai microfoni di Sky a pochi minuti dal calcio d'inizio della sfida contro il Bayer Leverkusen:

Sulla sfida di stasera

"Per la squadra è una partita importantissima. Non siamo partiti nel modo migliore in Champions e stasera abbiamo l'opportunità per fare una bella prestazione e mettere qualche punto in classifica".

Sulla sua condizione

"Da parte mia devo fare del mio meglio, non mi sono sentito al top a inizio stagione ma è lunga e spero di fare bene stasera".

Sull'inizio del Milan in questa stagione

"Abbiamo avuto dei momenti che possono cambiare la stagione e uno di questi l'abbiamo vissuto contro l'Inter. Ci ha dato enorme fiducia ed è importante continuare così".

Sul suo ruolo in campo

"Io ho cambiato posizione un po', però stasera giocherò a centrocampo non così alto ma cercherò di arrivare in area, se possibile".

FORMAZIONI UFFICIALI:

BAYER LEVERKUSEN (3-4-2-1): Hradecky; Tapsoba, Tah, Hincapié; Frimpong, Xhaka, Garcia, Grimaldo; Adli, Wirtz; Boniface. A disp.: Kovar, Lomb, Hofmann, Andrich, Terrier, Arthur, Schick, Tella, Mukiele, Palacios, Belocian All. Xabi Alonso.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Emerson, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Fofana, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Abraham. A disp.: Nava, Torriani, Calabria, Pavlovic, Thiaw, Terracciano, Musah, Chukwueze, Okafor, Morata. All. Paulo Fonseca.

ARBITRO: Sandro Schärer (Svizzera)