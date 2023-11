Loftus è pronto? Pioli: "Era programmato che sabato giocasse uno spezzone"

Stefano Pioli è intervenuto direttamente dalla sala conferenze del centro sportivo di Milanello nel consueto incontro con la stampa alla vigilia della cruciale sfida di Champions League contro il Borussia Dortmund. Domani, a San Siro alle ore 21, i rossoneri si giocheranno un’importante fetta del loro futuro europeo in questa stagione: non si può più sbagliare se si vuole centrare l’obiettivo della qualificazione degli ottavi di finale, né contro i tedeschi né nell'ultima sfida in casa del Newcastle.

Le parole di Stefano Pioli su Ruben Loftus-Cheek che ci si aspetta titolare dal primo minuto: "Era programmato che Rubs giocasse uno spezzone sabato. Non era al 100% prima del Psg, quindi...". Poi in generale un commento su cosa si aspetta dalla squadra domani sera: "La squadra sa l'importanza della partita di domani, ma anche con la serenità che ci contraddistingue: Voglio vedere la squadra mettere in campo tutto quello che ha, sono sicuro che non mi deluderanno i miei giocatori"