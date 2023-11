Loftus festeggia il ritorno in campo: "Yeah! Tornati alla vittoria"

vedi letture

Ieri sera Ruben Loftus-Cheek è tornato in campo dopo che aveva saltato la trasferta contro il Lecce, prima della sosta. Un calvario per il centrocampista inglese cominciato a fine settembre quando si è infortunato nel corso della gara contro la Lazio: l'ex Chelsea era tornato per uno spezzone contro l'Udinese ed era stato il migliore in campo al cospetto del Psg a San Siro, prima di avere nuovi problemi. Il suo recupero, specialmente in vista dell'impegno di martedì contro il Dortmund è fondamentale.

Loftus-Cheek ha festeggiato con un post su Instagram il ritorno in campo e soprattutto la ritrovata vittoria del Milan in campionato che, come lui, mancava da tempo. Il messaggio dell'inglese: "Yeahhhhh! Siamo tornati alla vittoria". Con Loftus-Cheek in campo, per un totale di nove partite, il Milan ha perso solamente due volte e una di queste era contro l'Udinese, una gara in cui l'inglese rientrava dopo l'infortunio e il risultato era già quasi indirizzato.