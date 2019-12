Longhi a MN: "Ibra 'cazzia' chi non si allena come si deve"

Bruno Longhi, intervistato in esclusiva da MilanNews.it, ha detto la sua sull'eventuale ritorno di Ibrahimovic in rossonero: "Le voci sono discordanti sul fatto che sia in arrivo o meno. Un risultato positivo mette lui in una posizione di forza, perché sa che il Milan ha bisogno di giocatori di esperienza, di carisma, di personalità e di fisico e di qualcuno che possa dar peso in attacco. Qualcosa per migliorare da questi punti di vista, va fatto. In allenamento è uno che stimola tutti: detto proprio con un termine duro è uno che fa i 'cazziatoni' a quelli che durante l'allenamento non fanno ciò che dovrebbe essere fatto. E' uno sprone per gli altri compagni".