Longhi a MN: "Milan migliorato anche con l'uscita di scena di Higuain, acquisto sbagliato per colpa sua"

Bruno Longhi, intervistato in esclusiva da MilanNews.it, ha parlato della situazione attuale in casa rososnera: "Ero sempre stato favorevole a Gattuso, fa giocare bene il Milan, una squadra destinata a migliorare, adesso con i nuovi innesti e l'uscita di scena di Higuain che purtroppo si è rivelato un acquisto sbagliato, non per colpa di chi l'ha preso ma per colpa del suo rendimento, il Milan ha le potenzialità per fare bene, a patto che abbia la continuità indispensabile. E' una squadra che se comincia a non prendere gol ha già fatto metà dell'opera. Davanti ha trovato un centravanti che avrebbe dovuto avere un gol in più, l'autogol di Toloi con le nuove regole dovrebbe essere suo. Ha messo dentro dei giocatori giovani, freschi, che possono dare un contributo importante. Partendo da Piatek e poi Paquetà. Il Milan quel problema davanti lo risolve, poi se i numeri si sistemano i gol non li prende più. Guardo avanti con ottimismo per quanto riguarda il Milan, tenendo presente che la lotta coinvolge diverse squadre, la lotta per il quarto posto sarà la più interessante della stagione".