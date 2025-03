Longhi: "Bravo il Milan a credere nella rimonta, ma questo Como fa rimanere a bocca aperta"

Il solito Milan, ingenuo e poco reattivo nel primo tempo e con più garra e qualità nella ripresa vince 2-1 in rimonta contro il Como, l'ennesimo ribaltone di questa stagione così particolare. Una vittoria che sicuramente può dare morale e continuità in Serie A, ma che non cambia la situazione (e atteggiamento) poco positivo della squadra ad inizio partita. Della rimonta rossonera contro il Como, queste le parole di Bruno Longhi sui propri canali social:

Bene il Milan, ma il Como come il Barça

"Bravo il Milan a vincere ancora una volta in rimonta, ma gli appassionati di calcio non possono non essere rimasti a bocca aperta di fronte al Como di Fabregas. Era dai tempi del Barcellona di Guardiola che a San Siro non si vedeva qualcosa di simile".