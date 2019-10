Longhi: "Il compito di Pioli è gravoso ma non può fallire"

Bruno Loghi, intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, ha parlato così di Stefano Pioli: "Il compito che attende Pioli è gravoso, deve riportare il Milan a quella dignità di classifica che il blasone e la storia di questo club impongono. Non può fallire. Pioli parte dall'handicap di aver lavorato finora con pochi titolari a disposizione e di aver preso il Milan in corsa. In più, a gennaio potrebbe partire qualche giocatore di spessore".