Bruno Longhi, intervenuto a Radio Sportiva, si è espresso in merito alla situazione in casa rossonera: "Sacchi arrivò al Milan solo con esperienze in B, Ancelotti poco di più: ci deve essere la società che regge il timone ma anche i giocatori forti. L'inizio delle sfortune del Milan è stata la cessione di Thiago Silva e Ibrahimovic".