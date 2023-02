Longhi: "Milan favorito perché sta peggio? Storia obsoleta. Penso che sarà un derby equilibrato"

MilanNews.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il giornalista Bruno Longhi si è così espresso a Radio Sportiva sul prossimo derby: "Il Milan favorito perché sta peggio? Questa è una storia vecchia, obsoleta, che non regge più da quarant’anni. Erano storie antiche, che si rifacevano agli anni Quaranta e Cinquanta e sono state portate avanti da coloro che avevano vissuto quei periodi lì. Siccome il derby in questi ultimi anni è stato molto equilibrato sfugge al pronostico proprio per questo. Al momento sembrerebbe che non ci sia, alla luce del fatto che l’Inter sta giocando veramente bene e il Milan molto male incassando gol a tutto spiano. Penso che sarà un derby equilibrato, col Milan che sarà più attento per non partire già 2-0 nei primi quarantacinque minuti. E l’Inter dovrà stare molto attenta, vista non la Supercoppa Italiana ma la partita d’andata".