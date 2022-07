Longo: "Il Milan sta cercando di ripartire da dove aveva finito in maniera egregia"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Moreno Longo, allenatore, si è così espresso a Sportitalia nel pre ZTE-Milan: "Siamo ad un punto in cui si inizia a vedere il lavoro svolto nel ritiro. Riavere la rosa a disposizione darà modo di lavorare sui meccanismi Scudetto; Pioli non si aspetterà un Milan in palla, ma un Milan che cercherà di ripartire da dove aveva finito in maniera egregia".