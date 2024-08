Lopetegui, Fullkrug e ora anche Abraham? Contatti tra Roma e West Ham per l'inglese

vedi letture

Dopo Lopetegui e Fullkrug, entrambi seguiti dal Milan, il West Ham si sta avvicinando anche a Tammy Abraham, altro profilo attenzionato dalla dirigenza rossonera. Secondo Gianluca Di Marzio, esperto di mercato di SkySport, ci sono stati "contatti tra Roma e WestHam per il possibile trasferimento di Abraham. L’offerta degli inglesi é vicina alla richiesta, ma lo scoglio da superare è l’ingaggio alto del giocatore, considerando anche il fatto che all’estero non c’è il decreto crescita. Se l’inglese dovesse andare via, i giallorossi potrebbero prendere Fernandez-Pardo, giovane attaccante classe 2005 del Gent. In lista resta sempre anche Ngonge, giocatore che piace perchè può ricoprire tutti i ruoli in attacco".