Lotito: "Contro il bullismo leggi chiare per reprimere il fenomeno"

(ANSA) - ROMA, 03 GIU - "Ho voluto fortemente questa iniziativa. Quando sono diventato presidente dissi che volevo un calcio didascalico e moralizzatore per insegnare valori fondanti della società civile, come lo sport. Sto redigendo un disegno di legge per prevenire questi fenomeni". Lo ha detto Claudio Lotito, presidente della Lazio, durante il convegno ""Bullismo e Cyberbullismo nella scuola e nello sport: come prevenire ed arginare il fenomeno", organizzato allo stadio Olimpico. "Servono prevenzione e repressione con leggi chiare che non lascino spazio a nessuna interpretazione - ha aggiunto il presidente Lazio e senatore di Forza Italia - Noi ci siamo prefissati di portare avanti questa battaglia per la formazione e prevenzione di questi fenomeni, ma soprattutto per promuovere un'azione legislativa per reprimere certi fenomeni in modo chiaro". Lotito, poi, sottolinea come "il calcio deve essere utilizzato per diffondere stereotipi sani per formare non solo i giocatori, ma anche i giovani.

Ognuno di noi ha le sue doti e peculiarità e questo non significa che vada emarginato. La prevenzione serve per mettere un limite di età per l'utilizzo di strumenti tecnologici, perché poi si perde il valore complessivo della vita. Attraverso lo sport, che è un punto di riferimento, dobbiamo far capire che non serve apparire, ma essere. Ci batteremo affinché questi valori, e lo farò con la Lazio, vengano insegnati: mai più discriminazione e più inclusione", conclude Lotito. (ANSA).