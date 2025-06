Oggi Spagna-Francia: previsti come titolari i due rossoneri

Questa sera si giocherà la seconda semifinale della Final Four di UEFA Nations League. Si è cominciato ieri sera con la prima delle due semifinali che ha visto contrapposte all'Allianz Arena di Monaco di Baviera la Germania e il Portogallo: vittoria in rimonta dei lusitani grazie a Conceiçao e Cristiano Ronaldo che hanno ribaltato l'iniziale vantaggio di Wirtz. Zero minuti in campo per Rafael Leao e Joao Felix. Oggi a Stoccarda si gioca Spagna-Francia e saranno coinvolti altri due rossoneri come Mike Maignan e Theo Hernandez, chiacchieratissimi in questi giorni.

Le probabili formazioni:

SPAGNA (4-3-3): Unai Simon; Porro, Le Normand, Huijsen, Cucurella; Pedri, Zubimendi, Fabiàn Ruiz; Yamal, Olmo, Nico Williams. All. Luis de la Fuente

FRANCIA (4-2-3-1): Maignan; Kalulu, Konaté, Lenglet, Theo Hernandez; Koné, Rabiot; Dembélé, Olise, D. Doué; Mbappé. All. Didier Deschamps