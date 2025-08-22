Probabile formazione Cremonese: gli ex Milan in campo, Sanabria subito titolare

Oggi alle 20:10
di Antonello Gioia

L'inviato per la Cremonese di TuttoMercatoWeb ha fornito il seguente aggiornamento di formazione sull'undici dei grigiorossi di Nicola in vista della sfida contro il Milan: "Nel suo 4-4-2, mister Nicola sembra intenzionato a far esordire in attacco il neo arrivato Sanabria ("Sono felicissimo, personalmente lo conosco da tempo", le parole del tecnico in conferenza). Al suo fianco, è De Luca il favorito per scendere in campo dal primo minuto. Davanti al portiere Audero, spazio agli altri nuovi acquisti Terracciano, Baschirotto e Pezzella, in un reparto completato dal capitano Bianchetti.

A centrocampo ecco altri volti nuovi come Zerbin, Bondo e Grassi. Sulla sinistra c'è Vandeputte".