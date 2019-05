Lotito su Milinkovic-Savic: "Non faccio valutazioni economiche, altrimenti lo avrei venduto l'estate scorsa"

Dalle colonne del Corriere dello Sport odierno, il presidente della Lazio Claudio Lotito ha parlato anche di Milinkovic-Savic, a lungo accostato al Milan: “Ritengo sia il miglior centrocampista in circolazione nel campionato italiano. Il discorso della valutazione non è legato al valore del giocatore, dipende dal contesto in cui ti inserisci. Faccio l’esempio della casa. Se costa 100, quella che le costruisci accanto potrebbe valere qualcosa di più. Non faccio valutazioni economiche altrimenti lo avrei venduto l’estate scorsa. Rientra nella valutazione progettuale fatta di concerto con le componenti della Lazio”.