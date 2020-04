Lovisa (pres. Pordenone): "Serve ripartire anche per capire come convivere con questo virus"

Mauro Lovisa, presidente Pordenone Calcio, ha parlato a Radio Sportiva: "Mia guarigione dal coronavirus? Ho dovuto trascorrere un mese in isolamento, ma nella sfortuna sono stato anche fortunato perché sono sempre rimasto a casa. Ripartenza campionati? Credo che il calcio debba ripartire, anche perché se non ripartiamo facciamo fatica a capire come convivere con questo virus. Bisognerà fare attenzione e mettere tutti in sicurezza. Sono per una ripartenza con tutte le accortezze del caso"