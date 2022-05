Luca De Gregorio (Meduza): "Vedere un Milan così è la cosa più importante"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Luca De Gregorio, membro dei Meduza, è intervenuto nel corso della trasmissione andata in onda sul canale Twitch di MilanNews.it (CLICCA QUI per ISCRIVERTI) soffermandosi anche sul calciomercato: "Parlando con Paolo Maldini alla festa Scudetto - è un grande uomo, è stato di una gentilezza devastante - ci siamo detti che vedere un Milan così, far respirare un San Siro così, creare delle nuove bandiere come Tonali o magari un Leao, avendo una base su cui costruire una squadra solida è la cosa più importante".