Luca Percassi celebra l'ingresso dell'Atalanta U23 in Serie C: "Ci crediamo"

vedi letture

(ANSA) - BERGAMO, 04 AGO - "Sono davvero soddisfatto, l'Under 23 è un progetto in cui abbiamo fortemente creduto. L'iscrizione al campionato di Lega Pro rappresenta per l'Atalanta ed i suoi giovani un'ulteriore possibilità di crescita". Così Luca Percassi, Amministratore Delegato del club nerazzurro, annunciando la partecipazione della seconda squadra appena formatasi al prossimo campionato di serie C. Una decisione assunta oggi dal Consiglio Federale, che ha accolto la domanda d'ammissione. Un'occasione utilizzata dall'Atalanta per assecondare al proprio interno il processo di crescita dei talenti in uscita dal vivaio di Zingonia: "Da sempre il settore giovanile è uno dei punti di forza del nostro Club. A Zingonia, all'Accademia Favini - Vedrai Lab, cerchiamo di curare nei minimi dettagli il processo di maturazione dei giovani talenti nerazzurri, ponendo attenzione sia agli aspetti calcistici che umani - ha aggiunto l'AD nel comunicato sul sito ufficiale -.

Quando abbiamo avuto la possibilità di far crescere i ragazzi del vivaio in contesti diversi dal nostro, abbiamo comunque sempre cercato di assisterli nel modo più diretto possibile, ma il fatto di averli qui, inseriti nel nostro ambiente e seguiti dal nostro staff, ci dà ulteriori possibilità". La nuova Under 23 atalantina disputerà le partite interne allo stadio comunale di Caravaggio (Bergamo), anche se nelle prime giornate ha indicato come sede il "Città di Gorgonzola" in attesa del completamento dei lavori di adeguamento dell'impianto designato. "La Lega Pro è un campionato competitivo - la chiosa di Luca Percassi - , sappiamo che non sarà facile perché i ragazzi dovranno confrontarsi con realtà calcistiche consolidate. Si tratta di una grande opportunità per tutto il Club, non mi resta che fare un grosso in bocca al lupo ai calciatori e allo staff dell'Under 23". (ANSA).