Lucarelli: "Il Napoli può giocarsela per vincere lo Scudetto con l’Inter e anche il Milan”

"Il Milan ha incontrato Liverpool e Leverkusen. Il calendario non è stato magnanimo. Dispiace, il Milan è la squadra italiana che ha vinto più Champions e le aspettative sono sempre alte”.Così a TuttoMercatoWeb.com Cristiano Lucarelli analizza la vittoria dell’Atalanta in Champions.

Scudetto: il Napoli c’è.

“Ha tutto per giocarsela fino in fondo. Non giocare le coppe è un vantaggio non indifferente. Conte è un allenatore che in queste situazioni è il top. De Laurentiis ha costruito un’ottima squadra e preso un allenatore. Si. Può giocarsela per vincere lo Scudetto con l’Inter e anche il Milan”.