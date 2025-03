Lucca e il suo idolo Ibrahimovic: "Milan? No, con Zlatan abbiamo parlato dell'Ajax"

In camera il poster di Zlatan Ibrahimovic. In campo gol per l'Udinese. Lorenzo Lucca si appresta a raggiungere la doppia cifra in stagione trascinando la squadra di Runjaic verso i quarti alti della classifica. In campionato il giocatore è arrivato a quota sette centri mentre due sono stati messi a segno in Coppa Italia. Numeri importanti per il ragazzo che vanta un passato anche nell'Eredivisie con la maglia dell'Ajax.

Ed intercettato dall'edizione odierna del Corriere della Sera, la punta ha parlato di quando ha incrociato il suo idolo contro il Milan e della sua esperienza nei Paesi Bassi: "In quel frangente abbiamo parlato dei miei trascorsi in Olanda: sono stato il primo italiano a giocare nell’Ajax ma forse sono approdato nel periodo sbagliato. Faceva freddo, pioveva spesso. La cultura è molto differente, si mangia presto. Le persone sono chiuse".