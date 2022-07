Luis Alberto, altra offerta del Siviglia. Il giocatore era stato accostato anche al Milan

MilanNews.it

In casa Lazio, Luis Alberto spera ancora in nuovi passi avanti del Siviglia. Era stata rifiutata un'offerta da 16 milioni - ribadisce Il Messaggero - mentre adesso ce n'è un'altra da 13 più il centrocampista 27enne Oliver Torres (sempre dell'agenzia You First) come contropartita tecnica. Il giocatore è stato spesso anche accostato al Milan in passato.