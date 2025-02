Luis Garcia critico su Joao Felix: "Non ha capito che il talento puro non basta, deve dare qualcosa in più"

Intercettato dai microfoni di ESPN, Luis Garcia, ex Barcellona e Atletico Madrid ha espresso la sua opinione sulla carriera del nuovo acquisto del Milan João Félix. Queste le sue considerazioni:

"Credo che João Félix, al momento, non abbia ancora compreso una cosa fondamentale nel calcio moderno: il talento puro non basta più. Qualità, tecnica e abilità di campo sono doti importanti, ma non sufficienti per avere successo ad altissimi livelli. Forse questo discorso non valeva per fenomeni come Messi o Cristiano Ronaldo, che erano semplicemente di un'altra categoria; ma nel calcio di oggi, se giochi per squadre come l'Atlético, il Barcellona, il Chelsea, o ora il Milan, devi dare qualcosa in più.".