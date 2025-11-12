Luka Modric incontra i tifosi croati del "Milan Club Istra": la foto

Un grande pomeriggio quello vissuto dai tifosi rossoneri del "Milan Club Istra", una delle organizzazioni di sostenitori del Diavolo più attive e estese nel mondo balcanico, che da sempre ha un gande feeling con il club rossonero. Alcuni membri del Club si sono recati presso il ritiro della Nazionale croata e hanno potuto incontrare Luka Modric, leggenda della Croazia e da quest'estate campione che si è messo al servizio del Milan in mezzo al campo per provare a riportarlo in alto.

Di seguito la foto scattata dal Milan Club Istra insieme a Luka Modric che ha concesso foto e autografi: