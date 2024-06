Lukaku-Milan? Vocalelli: "Qualche perplessità potrebbe starci"

vedi letture

Il mercato del Milan, nelle ultime ore, è stato scosso dalla suggestione Romelu Lukaku. Nelle ultime due estati non è la prima volta che il nome dell'attaccante belga viene accostato al club rossonero ma al momento, come scrive la Gazzetta dello Sport questa mattina, si tratta solo di un interessamento nel caso non andasse in porto Zirkzee e di certo non ci sono trattative in corso. Della possibilità ha comunque parlato il giornalista Alessandro Vocalelli, sempre sulle colonne della rosea.

Le parole di Vocalelli sul perché Lukaku non attira l'universo Milan: "Lukaku-Milan? Qualche no, nel senso di qualche perplessità, potrebbe starci. I 31 anni, che non ti danno la sensazione di un investimento tecnico per il futuro. La formula che non ha il sapore di un investimento, stavolta economico. Le perplessità di una parte dei tifosi, convinti che Lukaku ormai abbia dato il meglio di sé. Obiezioni o perplessità legittime, anche perché il calcio è materia indecifrabile. E non resterebbe che aspettare la controprova".