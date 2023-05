Lunedì 22 maggio la 10a edizione del memorial "Claudio Lippi": i nomi e le info

© foto di Memorial Claudio Lippi

Si avvicina la decima edizione del memorial “Claudio Lippi” che ricorda il collega di Milan Channel scomparso in un tragico incidente stradale nel marzo 2013. La sfida tra Milan rossonero e Milan bianco si terrà, come lo scorso anno, presso il “Centro Sportivo Vismara – Puma, House of Football” lunedì 22 maggio, con il calcio d’inizio fissato per le ore 20.30.

Tante le leggende rossonere che saranno presenti, sia fisicamente sia con messaggi ad hoc e che animeranno la serata, della quale MilanNews.it è media partner. I primi nomi confermati sono quelli di: Filippo Inzaghi, Luca Antonini, Marco Amelia, Nelson Dida, Angelo Carbone, Diego Fuser, Cristiano Zenoni, Maurizio Ganz, Alessandro Budel, Nicola Legrottaglie, Valerio Fiori, Simone Cappellini, Cristian Zaccardo, Michele Canini.

Ospiti anche Ignazio Abate e Cristian Brocchi, così come sono in attesa di conferma altri ex giocatori rossoneri.

Molti i tifosi VIP che scenderanno in campo per la partita e ci sarà anche la partecipazione del noto gruppo musicale MEDUZA.

Annunciata la presenza anche di Paolo Maldini e Ricky Massara

Per poter partecipare all’evento e prenotare il proprio posto in tribuna sarà necessario mandare una mail a memorialclaudiolippi@gmail.com