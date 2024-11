Lupo: "A De Rossi non è stato dato tempo, al Milan invece Fonseca è stato confermato"

“Con tutto il rispetto per un club come la Roma e la proprietà gli ultimi mesi sono stati sintomatici di una grande confusione. Dopo aver rinnovato il contratto a De Rossi lo si cambia e poi arriva un terzo allenatore”. Così a TuttoMercatoWeb.com l’ex direttore sportivo di - tra le altre - Palermo e SPAL, Fabio Lupo.

Adesso in giallorosso è arrivato Ranieri…

“Una scelta condivisa credo da tutto il mondo. Nessuna scelta poteva essere migliore, per le sue capacità e per il legame con l’ambiente”.

Quali corde dovrà toccare?

“Mi aspetto che normalizzi la situazione. Una volta fatto questo sceglierà ispirato dal buon senso che è la sua caratteristica principale”.

Cosa ha sbagliato Juric?

“Non credo che abbia sbagliato. Il cambio di De Rossi è stato inopportuno, qualsiasi allenatore ad eccezione di Ranieri avrebbe trovato difficoltà. Juric ha trovato di fronte a sé una diffidenza legata a chi è andato via”.

Gli errori di De Rossi?

“Non gli è stato dato tempo. È arrivato l’anno scorso e credo abbia fatto bene. Era stato preso con un progetto per costruire qualcosa ma non ne ha avuto il tempo. Guardate invece il Milan: Fonseca è stato confermato. A De Rossi non si possono imputare colpe”.