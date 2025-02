Lupo: "Bondo un giocatore forte che abbina entrambe le fasi"

“Questo fine settimana ha dimostrato che il protocollo del VAR va assolutamente rivisto. Bisogna mettere un punto e riflettere. Si rischia di falsare un campionato che è bellissimo e sta esprimendo dei valori tecnici. Vedere guastare le partite così non va bene. Fermiamoci e riflettiamo. Non si può continuare a sbagliare”. Così a TuttoMercatoWeb.com Fabio Lupo, direttore sportivo ex di - tra le altre - Torino, Palermo e SPAL.

Scudetto: Napoli o Inter?

“È una bellissima lotta. Sì sa che l’Inter ha nell’organico qualcosa in più. Però il Napoli sta continuando a tenere”.

Chi ha fatto il mercato migliore?

“Il Milan è intervenuto bene. Joao Felix e Gimenez ma anche Bondo è un giocatore forte che abbina entrambe le fasi. Il mercato rossonero è stato positivo”.

Da chi si aspettava di più?

“Forse dal Napoli. Non era facile sostituire Kvara ma data la posizione di classifica qualcosa poteva essere fatta”.