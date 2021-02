Lutto nel mondo del calcio: è morto Mauro Bellugi

Triste notizia per il mondo del calcio. All'età di 71 anni si è infatti spento Mauro Bellugi, in carriera difensore di Inter, Bologna, Napoli e Pistoiese, di cui poi fu anche vice-allenatore. Trentadue presenze con la maglia dell'Italia, con la quale partecipò ai Mondiali del 1978. Un solo gol in carriera, nella finale di Coppa dei Campioni vinta in nerazzurro. A darne la notizia, il collega Luca Serafini: a lui Bellugi aveva affidato negli ultimi mesi il racconto del suo dramma. A causa del Covid-19, infatti, aveva subito l'amputazione delle gambe: una vicenda sulla quale aveva anche trovato la forza di scherzare ("Mi hanno tolto anche quella con cui feci gol al 'Gladbach). Alla famiglia di Bellugi e ai suoi cari le condoglianze di MilanNews.it.