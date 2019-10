Maurizio Biscardi, intervenuto a Radio Sportiva, ha detto la sua in merito al momento che sta vivendo il club rossonero: "E' un altro Milan rispetto al passato, deve fare a botte con i conti e non può permettersi grandi giocatori. L'errore è stato non confermare Gattuso, mentre Pioli è un pacificatore e potrebbe riuscire a ottenere l'obiettivo prefissato".