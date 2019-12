Il giornalista sportivo Maurizio Biscardi ha parlato così del momento di Piatek ai microfoni di Radio Sportiva: "Piatek? Da quando è in Italia è nella sua fase più difficile e ora è complicato, anche perché la squadra non brilla. Non ha tutte le colpe anche se gli vengono imputate. Il fatto che i rossoneri cerchino una punta non aiuta".