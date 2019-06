M. Colombo a MN: "Giampaolo uomo giusto per un progetto di rilancio"

Monica Colombo, intervistata da MilanNews.it, ha parlato di Marco Giampaolo, allenatore designato a sedere sulla panchina rossonera: "Il Milan, non essendosi qualificato alla Champions League, aveva per forza di cose meno appeal su allenatori contesi da altri club come Conte e Sarri, presi in esame dai rossoneri in momenti diversi dalla stagione. Giampaolo ha dimostrato di essere un bravo maestro con i giovani e di saper garantire un gioco piacevole. Non c'è stato un allenatore che abbia parlato male di lui. Di conseguenza, credo che sotto il profilo tecnico possa essere l'uomo giusto per un progetto di rilancio, con una squadra che verrà rinnovata. Ci saranno anche elementi di esperienza, però non credo che il Milan in questo momento vada alla ricerca del top player già affermato. Ricordiamoci che Giampaolo in passato era stato cercato anche dalla Juventus. L'unica perplessità che ho è legata ad un fattore caratteriale. Un conto è far vedere del bel gioco in una piazza di medio-bassa classifica come la Samp o l'Empoli. Un conto, invece, misurarsi con le ambizioni del Milan, con uno stadio pesante come San Siro e con un'opinione pubblica che ti mette sotto la lente d'ingrandimento quotidianamente".