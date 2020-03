M. Colombo: "Fa effetto vedere in tribuna solo Gazidis e non Maldini"

Monica Colombo, intervenuta a "Tutti Convocati" su Radio 24, ha parlato della posizione di Maldini in questo momento: "So che la società vorrebbe tenere Maldini anche se è stato depotenziato nelle deleghe. E' una situazione di caos calmo, la sensazione è che Paolo finirà la stagione in rossonero. Colpisce che oggi Theo Hernandez e Rebic siano stati i peggiori e in uno stato di confusione assoluto. A parte il silenzio irreale di San Siro vuoto pesa il terremoto societario di questi giorni. Fa effetto vedere in tribuna solo Gazidis e non Maldini"