M. Colombo: "Il Milan è alla ricerca di certezze"

Monica Colombo, ospite negli studi di SkySport24, ha commentato così il momento del Milan in vista del derby di domani sera: "Il Milan è alla ricerca di certezze. I rossoneri sono sfavoriti nel derby, il Milan parte indietro sulla carta. Gli uomini che finora hanno deluso devono fare di più. Vedremo se Giampaolo lancerà Rebic dal primo minuto e passerà al 4-3-3. Giampaolo sta insistendo a non inserire i nuovi fino a quando non avranno assimiliato le sue idee. Questa scelta sta lasciando un po' perplessi pure in società, vedremo se domani ci sarà spazio per qualche nuovo dal primo minuto".