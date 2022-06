M. Colombo sui rinnovi di Maldini e Massara: "Situazione imbarazzante, ma c'è volontà di arrivare a dama"

MilanNews.it

Monica Colombo, giornalista de “Il Corriere della Sera”, è intervenuta durante “QSVS” su Telelombardia. Queste le sue dichiarazioni sulla vicenda che riguarda il rinnovo di contratto di Paolo Maldini e Frederic Massara: “È una situazione imbarazzante. Il Milan è riuscito nell’impresa di cancellare un’impresa come è stata quella dello storico Scudetto dopo 11 anni, parlando più del rinnovo di contratto dei due manager che non delle operazioni di mercato. Detto questo mancano appunto 24 ore, oggi non c’è successo niente come sapete. Da parte di tutte le parti in causa vieni ripetuto che non c’è chiusura, c’è la volontà di arrivare a dama, ma è chiaro ed evidente che il nodo è la maggior operatività che Paolo Maldini chiede per poter restare al Milan. Tutto il resto mi sembra che siano, come il budget di cui si è parlato o l’aumento del monte ingaggi, speculazioni. Io comunque resto positiva. Resto meno positiva magari sul fatto che avvenga proprio entro la mezzanotte di domani”.