M. Graziano: "Suso al Milan fa la differenza ma è uno dei possibili cedibili, io blinderei Gattuso"

Mirko Graziano, intervenuto a Sky Sport 24, ha detto la sua sulla situazione contrattuale di Suso, spostandosi poi sul tecnico rossonero: "Suso è un uomo che ha potenzialmente molto mercato, è uno dei possibili cedibili del Milan. E' un ottimo giocatore secondo me, in questo momento fa la differenza. Ma io fossi nel Milan penserei a blindare Gattuso, gara dopo gara sta dimostrando una completezza importante anche come tecnico".