M. Orlando duro: "Al Milan c'è una confusione incredibile"

vedi letture

L'ex calciatore Massimo Orlando è intervenuto in diretta a TMW Radio, durante Maracanà. Ecco le sue parole sul Milan in vista del derby di Milano:

Dove sono finite società come Juventus e Milan?

"E' peggio il Milan, perché c'è una confusione incredibile, c'è una proprietà lontanissima da come si dovrebbe fare calcio. La Juventus ha sempre gli Agnelli ma c'è una società che cerca di ricostruirsi. C'è un'annata no ma vedo un progetto, nel Milan no. Nella Juve vedo un progetto con giocatori nuovi, giovani, con Motta, magari sbagliato ma era un progetto, nel Milan non vedo tutto questo".

Milan-Inter, come lo vede il derby?

"Sulla carta pare un derby segnato. L'Inter sta bene, segna, subisce poco. Al Milan mancherà uno come Fofana che dà equilibrio. Logico che se Theo e Leao sono in giornata...poi esordirà uno come Walker, ma io vedo l'Inter stra-favorita. Anche perché poi c'è Roma-Napoli, con Conte non puoi permetterti passi falsi. Lo scontro diretto per me sarà fondamentale".